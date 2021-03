"Da Letta, atto d'amore per il PD"

Franco Mirabelli, vicepresidente dei senatori del PD: "Quella di Enrico Letta è una scelta bella, davvero un atto di amore verso la comunità del Partito Democratico".

“Quella di Enrico Letta è una scelta bella, davvero un atto di amore verso la comunità del Partito Democratico, la scelta di chi si mette a disposizione del proprio partito e del proprio Paese è in sé di grande valore. Ora mettiamoci tutti a disposizione, come Enrico, per fare e dare una mano al PD, senza chiedere niente e anzi sacrificando qualcosa se serve. È troppo importante ripartire insieme”. Così su Facebook Franco Mirabelli, vicepresidente dei senatori del PD.

