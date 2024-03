Autonomia: "L'Europa plaude al modello lombardo"

"L'Autonomia come modello interessante anche per altri Paesi. Il messaggio, forte e chiaro, giunge da Strasburgo" e viene espresso dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa. Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ringraziando il ministro Calderoli "per l'ottimo lavoro portato avanti fin qui".

"L'Autonomia come modello interessante anche per altri Paesi. Il messaggio, forte e chiaro, giunge da Strasburgo" e viene espresso dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa. Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ringraziando il ministro Calderoli "per l'ottimo lavoro portato avanti fin qui". "Calderoli - chiosa il governatore - è l'autentico motore trainante di una riforma fortemente voluta da Lombardia e Veneto e utile per l'intero Paese". Guardando al Congresso di Strasburgo dove è emerso quanto l'Autonomia sia un esempio virtuoso per liberare le migliori energie, ridurre le differenze territoriali e portare maggior democrazia e sviluppo, il presidente Fontana aggiunge: "Un giudizio assolutamente positivo viene rivolto anche alla spinta decisiva per ridurre i divari attraverso i LEP, valutato con favore dal Congresso". "Un'Autonomia che, come sosteniamo da sempre - conclude Attilio Fontana - viene vista come un'opportunità importante e positiva per l'Italia intera".

