Saranno quattro e viaggeranno tra sport, benessere e psicologia. Il Calcio Canegrate propone a partire da lunedì 15 marzo quattro momenti di riflessione in webinar con il patrocinio del Comune. "In questo periodo - spiegano i vertici del sodalizio di via Terni - siamo costretti a fare piccoli e grandi sacrifici che mutano e spesso peggiorano la nostra quotidianità". Sacrifici che coinvolgono segnatamente i ragazzi, per natura portati all'esuberanza e alla voglia di stare all'aria aperta. Ragazzi che, spiega la società, "Il Canegrate Calcio non lascia soli" così come non lascia sole le loro famiglie. E per questo la società ha voluto organizzare dei momenti formativi e informativi con "Quattro serate dedicate a tematiche di grande attualità, dalla comunicazione efficace applicata allo sport alla nutrizione, dalla gestione delle emozioni dei nostri figli alla cultura del movimento". Si partirà, quindi, lunedì 15 marzo alle 21 con cadenza settimanale. Il ciclo di incontri avrà il suo epilogo lunedì 6 aprile.

