"Ambiente è natura, cultura e relazione"

L'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha partecipato al convegno 'Dalle Green School alla Green Society - Esperienze virtuose e buone pratiche per la riduzione dei rifiuti e dei consumi energetici'.

L'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha partecipato al convegno 'Dalle Green School alla Green Society - Esperienze virtuose e buone pratiche per la riduzione dei rifiuti e dei consumi energetici'. L'assessore ha sostenuto tra l'altro che "il passaggio dalla Green School alla Green society è innanzitutto un passaggio di tipo culturale". EDUCAZIONE AMBIENTALE AZIONE PRIORITARIA - "Regione Lombardia - ha spiegato - supporta il progetto 'Green School' perché l'educazione ambientale rientra tra le azioni ambientali prioritarie. Regione la promuove attraverso diversi canali e iniziative, col fine di favorire una condivisione tra soggetti attivi e orientare lo sviluppo delle attività educative". AMBIENTE SIGNIFICA NATURA, CULTURA E RELAZIONE - "Ambiente - ha aggiunto Cattaneo - significa 'tutto quello che ci circonda'. Quindi non solo la dimensione naturale, ma anche quelle culturale e relazionale che riguardano tutti. Per fare questo dobbiamo affrontare tre temi che sono fondamentali nei prossimi decenni. Docenti e studenti, infatti, sono e saranno protagonisti di un cambiamento epocale che ha un orizzonte temporale che guarda al 2050". I TEMI DEL FUTURO: TRANSIZIONE ENERGETICA - "Il primo argomento - ha detto l'assessore all'Ambiente - riguarda la transizione energetica verso le fonti rinnovabili e la decarbonizzazione dell'economia, per contrastare i cambiamenti climatici. Questo sarà un cambiamento stravolgente, se si pensa che oggi solo il 17% dei consumi finali di energia viene da fonti rinnovabili. Arrivare al 100% in 30 anni sarà una rivoluzione straordinaria, che riguarderà non solo l'ambiente, ma anche l'economia, la società e i nostri comportamenti individuali". ECONOMIA CIRCOLARE, NIENTE PIÙ RIFIUTI - "Il secondo tema - ha affermato Cattaneo - è quello dell'economia circolare. Significa: guardare tutto come una risorsa ed eliminando la parola rifiuto dal vocabolario. Vuol dire pensare ai prodotti e ai processi produttivi in modo diverso, e riutilizzare ogni cosa come una risorsa da rendere disponibile idealmente all'infinito". PERDITA DI BIODIVERSITÀ, CONSEGUENZE IMPREVEDIBILI - "Il terzo argomento - ha approfondito l'assessore - è la perdita di biodiversità. Si tratta di un tema meno noto, ma che anche secondo l'Agenzia europea per l'ambiente è quello che può determinare gli impatti più gravi nel futuro. Se l'uomo infatti perdesse il rapporto corretto con la natura le sue conseguenze potrebbero essere imprevedibili". "Su queste tre sfide - ha concluso Raffaele Cattaneo - serve il contributo di tutti. Esse possono contribuire al cambiare il comportamento di ciascuno di noi, grazie all'educazione ambientale e a iniziative come quella del convegno di Green School".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro