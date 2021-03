Legnano... 'Fiocchetto lilla'

Lunedì 15 marzo le fontane di piazza San Magno, piazza del Popolo e corso Magenta/viale Toselli a Legnano si coloreranno di lilla in occasione della decima Giornata internazionale del Fiocchetto lilla contro i disturbi del comportamento alimentare. L’Amministrazione comunale ha risposto alla richiesta di illuminare di lilla un monumento significativo della città avanzato dall’associazione 'ilfilolilla', sodalizio costituito da alcuni familiari affetti da disturbi del comportamento alimentare ospiti di strutture specializzate per il trattamento di questo problema.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro