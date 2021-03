Nosate da 'zona bianca'

Mentre nella maggior parte della Lombardia e in diversi Comuni anche del nostro territorio crescono i positivi al Covid, c'è un paese (Nosate) che è in controtendenza. Zero casi.

Zero cittadini positivi al Covid-19 e una sola quarantena, almeno secondo l'ultimo aggiornamento. Mentre, insomma, la maggior parte della Lombardia e diversi Comuni della nostra regione e anche del territorio stanno facendo, purtroppo, i conti con un significativo aumento delle positività, c'è, però, una realtà che, seppur piccola, è in controtendenza. Nosate, insomma, sulla carta sarebbe da... 'zona bianca': eh sì, perché i numeri dicono proprio questo. Nessun nosatese, infatti, oggi ha il virus e pure per quanto riguarda le quarantene ce n'è, appunto, soltanto una. "Sarebbe lo scenario in base ai numeri - commenta il sindaco Roberto Cattaneo - La popolazione ha seguito e sta continuando a seguire con particolare attenzione le regole e le indicazioni che ci vengono date. Già in altri momenti, comunque, eravamo riusciti ad arrivare allo zero nella casella proprio delle positività, adesso siamo tornati in questa situazione e dobbiamo impegnarci per proseguire sulla medesima strada. Non bisogna, allora, abbassare la guardia, mantenendo sempre comportamenti corretti per il nostro bene e per quello degli altri".

