Bonus bebé

Sabato 27 febbraio è stato presentato il bonus bebè ai genitori dei 29 baby cittadini nati a Buscate nel 2020. Un sostengo importante per le famiglie di Buscate.

Sabato 27 febbraio è stato presentato il bonus bebè ai genitori dei 29 baby cittadini nati a Buscate nel 2020. “L'evento fatto da remoto ci ha permesso di non perdere un momento importante per la nostra comunità – commenta l'assessore ai Servizi Sociali, Elena Bienati - E dare loro il benvenuto presentando questo piccolo gesto concreto”. Si tratta di un bonus che può essere utilizzato in due modalità: 200 euro di cui 180 per l'iscrizione presso il nostro asilo nido 'I primi passi', più 20 euro per acquisti di prodotti per il bebè, oppure 150 euro per acquisti nei negozi di Buscate di articoli per il bebè. “Con l'occasione e grazie alla presenza in collegamento della coordinatrice e di una educatrice della cooperativa Albatros, che si occupa della gestione del nido, è stato fatto un open day virtuale. A tutto il personale, con cui collaboriamo molto bene, vanno i nostri ringraziamenti per aver gestito egregiamente il servizio nella situazione molto critica dovuta alla pandemia. Abbiamo una struttura molto carina ed accogliente che sta funzionando bene, un servizio nel quale abbiamo creduto e investito molto, attualmente con 22 bimbi iscritti. Per chi fosse interessato è possibile fissare un incontro per vedere dal vivo la struttura”.

