Come ogni anno, l’Amministrazione comunale di Inveruno intende verificare se esiste da parte delle famiglie l’esigenza di fruire dei servizi di pre e post scuola.

Come ogni anno, l’Amministrazione comunale di Inveruno intende verificare se esiste da parte delle famiglie l’esigenza di fruire dei servizi di pre e post scuola per gli alunni che frequentano o nel prossimo anno scolastico frequenteranno la Scuola Primaria di Inveruno e di Furato. Il servizio, se partirà, avrà come orari dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 18 e il costo annuale del servizio, che dovrà essere versato in due rate, orientativamente è quantificato in 220 euro per il servizio pre-scuola e 330 euro per il post-scuola. Il modulo con il sondaggio è reperibile sul sito del Comune di Inveruno e va restituito, compilato, entro il prossimo 20 marzo, inviandolo all’indirizzo: scuola [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it.

