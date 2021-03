Ospedali migliori: 9 in Lombardia

108 ospedali italiani tra i migliori al mondo. E 9 di questi si trovano in Lombardia. E' quanto emerso dall’indagine della rivista americana Newsweek.

“Un motivo di orgoglio che conferma che la Sanità lombarda è sempre una sanità di eccellenza, punto di riferimento non solo sul territorio regionale, ma in tutta Italia”. La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, commenta così i risultati dell’indagine della rivista americana Newsweek sui migliori ospedali mondiali (World’s Best Hospitals 2021) che vedono 9 strutture ospedaliere della Lombardia ai primi 14 posti di una ‘classifica’ di 108 ospedali italiani. “La qualifica di eccellenza della nostra Sanità – aggiunge Moratti - è confermata anche da ricerche e classifiche come quelle illustrata da Newsweek che testimoniano lo spessore e la qualità portata avanti all’interno delle nostre strutture. Un risultato ancor più importante se si considera che questa classifica è stata stilata non solo sulle risposte di direttori di ospedali, medici, professionisti sanitari, ma anche attraverso questionari sottoposti ai pazienti”. “Specie dopo un’annata come quella passata che ci ha segnato profondamente – conclude Moratti - si tratta di risultati che ci danno orgoglio e speranza per il presente e per il futuro. E a fronte di questa indagine così lusinghiera verso le nostre strutture non posso che ringraziare tutte le persone che ogni giorno si adoperano per offrire cure che mettano al centro la persona”. GLI OSPEDALI LOMBARDI - Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Istituto Clinico Humanitas, Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato, Ospedale Papa Giovanni XXIII, Ospedale Policlinico San Matteo, Presidio Ospedaliero Spedali Civili, Ospedale Luigi Sacco, Ospedale San Raffaele Turro - Gruppo San Donato e Ospedale San Gerardo.

