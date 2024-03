Consultare l’elenco di tutti i Pronto Soccorso della Lombardia, conoscere il numero di persone in coda per ciascun codice di accesso e qual è l’indice di affollamento: si può con l'app regionale 'Salutile Pronto Soccorso'.

Consultare l’elenco di tutti i Pronto Soccorso della Lombardia, conoscere il numero di persone in coda per ciascun codice di accesso e qual è l’indice di affollamento: si può con l'app regionale 'Salutile Pronto Soccorso'. Ma non è finita qui, perché si potrà anche visualizzare sulla mappa le strutture più vicine ed avviare la navigazione guidata verso il Pronto Soccorso scelto. "Scarica l’app aggiornata con i nuovi codici colore, che definiscono ancora meglio le specifiche necessità dei pazienti, per garantire a tutti un’assistenza tempestiva e appropriata - scrivono dalla Regione".

