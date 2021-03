Borracce agli studenti

A scuola il sindaco di Buscate, Fabio Merlotti, e l'assessore alla Pubblica Istruzione, Debora Allevi, hanno distribuito delle borracce nell'ambito dell'iniziativa #MenoplasticainComune, promossa con Altroconsumo e finanziata da Regione Lombardia, atta a sensibilizzare i più giovani sull'uso consapevole e ridotto della plastica, preferendo l'utilizzo delle borracce e dell'acqua del rubinetto, al posto di quella imbottigliata in commercio. “L'iniziativa ha previsto anche un risvolto educational – commenta il primo cittadino - che ha visto coinvolte alcune famiglie e anche gli studenti delle Elementari e delle Medie in alcuni incontri online sull'uso e la scelta consapevole dei prodotti con meno imballi”.

