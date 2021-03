Ristrutturazione palazzina APAI

Primavera di lavori a Inveruno: accanto al cantiere già aperto per il polo scolastico, si sta programmando la riqualificazione del cortile del Torchio e della palazzina APAI.

Primavera di lavori a Inveruno: accanto al cantiere già aperto per il polo scolastico, si sta programmando la riqualificazione del cortile del Torchio e della palazzina APAI. “Sul cortile del Torchio per il momento ci sono solo intenzioni – commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Maria Zanzottera - Invece alla ristrutturazione della palazzina APAI stiamo già lavorando. Tutto parte dal fatto che da una procedura SUAP (conversione di un terreno da agricolo in industriale per un’attività produttiva che si viene a insediare sul territorio), oltre agli oneri 'tabellari', abbiamo chiesto al privato oneri qualitativi del valore di 537 mila euro in opere. Intanto abbiamo coinvolto il Politecnico per uno studio di fattibilità che ci dica quali sono i passi e i costi per una ristrutturazione completa dell’edificio, in modo da affidare al privato la progettazione e l’esecuzione di quello che può essere contenuto nel budget che ci ha messo a disposizione, e programmare quello che non è coperto con altri fondi, che potrebbero essere comunali o di altro genere. L’utilizzo che prevediamo? Al piano terra rimangono i pensionati, al primo piano amplieremmo l’offerta di ambulatori, con più studi specialistici e all’ultimo piano spazi per le associazioni, che ancora non ne hanno di adeguati”.

