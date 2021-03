Giovanna: 100... auguri

Quello che per molti è e resterà un desiderio, per lei è diventato realtà. Giovanna Vita, sangiorgese doc, ha raggiunto il traguardo del secolo d'età.

Quello che per molti è e resterà un desiderio, per lei è diventato realtà. Giovanna Vita, sangiorgese doc, ha raggiunto il traguardo del secolo d'età. E, in questo suo genetliaco particolarissimo non soltanto sul piano anagrafico, ma anche per il contesto socio-sanitario in cui giunge, l'Amministrazione comunale di piazza Quattro Novembre non ha voluto farle mancare le felicitazioni a nome di tutta la popolazione. "Una lunga storia di vita - scrive in una nota il sindaco Walter Cecchin che si è recato a trovarla insieme con l'assessore Linda Morelli - vissuta tra mille difficoltà ma sempre attorniata dall'affetto e dalla vicinanza dei familiari". Uno scrigno di memoria, il suo. "Come sempre accade - ha proseguito Cecchin - queste belle persone hanno sempre molto da raccontare, la signora Giovanna non è stata da meno e, con la lucidità che la contraddistingue, ha ripercorso un secolo di vita".

