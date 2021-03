Vaccinazioni in stazione

Un Hub anti-Covid alla stazione Termini di Roma. Dopo il centro vaccinale dell’aeroporto di Fiumicino si è aggiunto, infatti, un altro spazio dedicato alle vaccinazioni.

Un Hub anti-Covid alla stazione Termini di Roma. Dopo il centro vaccinale dell’aeroporto di Fiumicino si è aggiunto, infatti, un altro spazio dedicato alle vaccinazioni che vede impegnati operatori sanitari e volontari della Croce Rossa Italiana. Una struttura allestita in tempi record che si estende su una superficie di 750 mq coperti con postazioni di anamnesi, postazioni dedicate alle vaccinazioni, postazioni per le persone diversamente abili e una tenda di emergenza. “Un nuovo primato – ha commentato Francesco Rocca, Presidente CRI – per la Croce Rossa Italiana: operiamo, dopo l’hub di Fiumicino, presso il primo centro vaccinale in una grande stazione, allestito dalle nostre donne e dai nostri uomini in tempi ridottissimi e dove saranno somministrati, a pieno regime, oltre 1500 vaccini al giorno. Un ulteriore passo concreto per uscire da questo incubo grazie ad un grande accordo con Ferrovie dello Stato che prevede anche un treno sanitario e centri per effettuare i tamponi rapidi. Siamo vicini al Paese sin dai primi momenti di questa pandemia e continueremo ad esserlo. Tutto questo è possibile grazie all’immenso impegno dei nostri volontari, sempre più radicati nelle comunità locali e capaci di fare la differenza, soprattutto in questo momento”.

