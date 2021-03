Marco, un Vigile buono

Una comunità senza parole, colpita, ancora una volta, per la perdita di un volto storico. "Abbiamo perso un grande vigile - commenta Sara Bettinelli - che accoglieva tutti con il sorriso".

Una giornata che si era aperta con le più belle intenzioni... "Nel pomeriggio verrà consegnato un riconoscimento ai nostri agenti della PL che tanto si sono adoperati e si stanno adoperando in questa emergenza". Così scriveva il sindaco Sara Bettinelli di primissima mattina.

Ma il destino beffardo non ha lasciato nemmeno il tempo a Marco Selmo di raggiungere il Comando per prendere servizio. Erano da poco passate le 7.30 quando un terribile incidente, in viale Lombardia (una strada in cui spesso ha prestato servizio per controlli), non gli ha lasciato scampo.

"Inveruno ha perso un grande amico, un grande uomo, un grande vigile - ci commenta il sindaco Sara Bettinelli - Tutta l'Amministrazione e l'intero Consiglio comunale si stringe intorno alla moglie e ai figli in questo momento di dolore. Marco era davvero un 'vigile umano' che ti accoglieva con il sorriso per cercare di risolvere ogni situazione".

Come avviene di prassi in questi casi, dopo l'autopsia per certificare le cause del decesso, verrà allestita una camera ardente presso la casa funeraria 'Il Giardino degli Angeli'. "Come Comune ovviamente presenzieremo ai funerali con il picchetto d'onore e proclamando il lutto cittadino".

