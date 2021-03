Street art... "Non per voi"

Riqualificazione urbana con la street art. La proposta presentata da Fabrizio Gualdoni e Daniele Rivolta, ma quando è arrivata in consiglio comunale, l'Amministrazione ha detto "no".

Riqualificazione urbana con la street art, ma... non per voi. Già, perché quando la proposta è arrivata in consiglio comunale, ecco che "Purtroppo l'attuale maggioranza ce l'ha bocciata". Ci sono, insomma, delusione e amarezza nelle parole di Fabrizio Gualdoni e Daniele Rivolta (quest'ultimo consigliere della Lega di Castano, sui banchi dell'opposizione proprio nella massima assise cittadina, e colui che appunto ha portato il progetto all'attenzione del sindaco e della giunta) e, in fondo, forse, diversamente non potrebbe essere. "Un'iniziativa che avrebbe dato lustro alla nostra città - racconta appunto Fabrizio - e che, invece, hanno ritenuto non fosse adatta. Peccato, però, che, successivamente, gli stessi che ci hanno detto di "no", hanno deciso di promuovere un'idea molto simile". Più nello specifico, allora, l'attività avrebbe visto artisti writer o, comunque, persone che maneggiano spesso con le bombolette spray, ecc... riqualificare, in modo gratuito, le parti degradate del territorio. "In sostanza, avremmo realizzato su muri dismessi oppure, oggi, imbrattati da scritte di vario genere e tipo, delle opere d'arte - spiega - Ma la risposta è stata che tutto ciò avrebbe avuto senso in Comuni più grandi, quali ad esempio quelli dell'hinterland milanese, aggiungendo che Castano non fosse così mal messo come lo descrivavamo". Per poi, come detto, proprio dalla squadra di governo castanese uscire con un'iniziativa per tanti aspetti identica alla precedente e rivolta ai bambini ed ai ragazzi. "Mi sembra chiaro come il progetto sia stato bocciato in quanto arrivava da un gruppo sui banchi della minoranza in consiglio comunale - ribadisce Daniele Rivolta - Il sindaco e la sua giunta continuano a rimproverarci di voler sempre fare polemiche, di lamentarci ogni volta e nel momento in cui portiamo qualcosa di costruttivo, lo condividiamo e cerchiamo di capire se è possibile intervenire assieme, ecco che puntuale, non solo la respingono, bensì, qualche tempo dopo, mettono sul tavolo un'iniziativa che ricalca per più aspetti la nostra, facendo passare in paese la voce che hanno fatto qualcosa per i bambini e gratuita. Bene, ci tengo a chiarire alcune cose: innanzitutto, quello che avevamo in mente noi, era un progetto di street art, ossia con professionisti in questo ambito; quindi, altro punto essenziale è che i lavori sarebbero stati interamente gratis, ad eccezione del caso in cui le opere fossero state richieste dal Comune".

