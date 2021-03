Dramma a Inveruno: muore il vigile Selmo

Drammatico incidente in viale Lombardia questa mattina: il violentissimo impatto non ha lasciato scampo al vigile inverunese Marco Selmo.

Una mattina di grande dolore e sconcerto per la comunità inverunese. Erano da poco passate le 7,30 e la moto del giovane inverunese Marco Selmo è stata urtata da un'autovettura: gravissimo l'incidente tra viale Lombardia e viale Lazzaretto. L'impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al 52enne vigile inverunese. Un colpo durissimo per tutta la comunità: tutti sono sconvolti, anche per l'umanità e la gentilezza che hanno sempre contraddistinto Marco con tutti i cittadini.

