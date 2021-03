'Piano Lombardia': altri 470 mila euro

Regione Lombardia ha rifinanziato il Piano Lombardia stanziando ulteriori 470.000 euro per realizzare 3 nuove opere infrastrutturali in provincia di Varese.

Regione Lombardia ha rifinanziato il Piano Lombardia stanziando ulteriori 470.000 euro per realizzare 3 nuove opere infrastrutturali in provincia di Varese. I nuovi interventi derivano sostanzialmente dal recepimento degli Ordini del Giorno approvati dal Consiglio regionale lo scorso dicembre in sede di bilancio. ASSESSORE TERZI: NUOVI INTERVENTI SIGNIFICATIVI - "L'aggiornamento del Piano Lombardia - commenta l'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - include nuovi interventi significativi per i territori. Regione Lombardia si dimostra con i fatti vicino alle necessità dei cittadini, implementando il già cospicuo programma di investimenti infrastrutturali deliberati lo scorso anno". ASSESSORE SERTORI: INTERVENTI UTILI PER I TERRITORI - "Attraverso questo provvedimento - spiega l'assessore a Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori - abbiamo aggiornato l'elenco delle opere infrastrutturali incluse nel Programma di investimenti per la ripresa economica, finanziati con i 4 miliardi messi a disposizione da Regione Lombardia". "Si tratta - conclude Sertori - di interventi necessari per i territori, e attesi da anni, che genereranno a livello territoriale una leva significativa per sollevare l'economia locale".

