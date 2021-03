Soccorsa ragazza ubriaca

Erano le 19 circa di giovedì quando un residente di via De Gasperi ha sentito alcuni ragazzi urlare. Una ragazzina di soli 15 anni era completamente ubriaca.

Erano le 19 circa di giovedì quando un residente di via De Gasperi ha sentito alcuni ragazzi urlare. Si è precipitato vicino al parcheggio multipiano e ha visto una ragazzina completamente ubriaca. Ha allertato i soccorsi giunti su posto con un’ambulanza e con la polizia locale. La ragazzina, di soli 15 anni e residente fuori città, è stata portata in codice verde al pronto soccorso del Fornaroli. La mamma è stata convocata sul posto dalla polizia locale che ha avviato gli accertamenti sull’accaduto. Sembra, dalle indagini fatte, che la giovane abbia cominciato a bere nel tragitto dalla scuola di via Crivelli fino in via De Gasperi. Non è possibile sapere se all’interno del multipiano i ragazzi si siano ritrovati per consumare alcolici, anche se è un’ipotesi tutt’altro che improbabile.

