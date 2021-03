Controlli Aromia Bungii

Si chiama Aromia Bungii e, per le piante, rischia di essere un nemico letale. L'Amministrazione comunale di Cornaredo lo sa bene e per questo ha disposto in questi giorni una campagna di controlli fitosanitari in giardini privati e parchi pubblici sul territorio.

Si chiama Aromia Bungii e, per le piante, rischia di essere un nemico letale. L'Amministrazione comunale di Cornaredo lo sa bene e per questo ha disposto in questi giorni una campagna di controlli fitosanitari in giardini privati e parchi pubblici situati sul territorio cittadino. "Tale monitoraggio - spiega il Comune in una nota - è stato programmato al fine di indagare la presenza dell'organismo nocivo da quarantena aromia bungii , pericoloso per le piante". Tecnici muniti di tesserino che fanno parte dell'Ersaf (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste) e autorizzati dal comune si occuperanno di compiere questo controllo capillare "ed eseguiranno sopralluoghi nei giardini privati di san Pietro all'Olmo monitorando tutte le piante sensibili". Tutto si svolgerà entro martedì 9 marzo.

