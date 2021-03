Zingaretti si dimette da segretario del PD

Nicola Zingaretti si è dimesso da segretario del Partito Democratico. “Nel partiti si parla solo di poltrone, mentre in Italia riesplode il Covid”.

"Lo stillicidio non finisce. Da 20 giorni nel partito che guido si parla solo di poltrone e primarie mentre in Italia riesplode il Covid: me ne vergogno. Visto che il bersaglio sono io, lascio”. E così ecco che Nicola Zingaretti ha deciso di dare le di dimissioni da segretario del Partito Democratico.

