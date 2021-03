Partono da oggi i preparativi per l’Anno del Centenario di Santa Gianna. Il periodo fissato va dal 16 maggio 2022 che durerà fino al 28 aprile 2023.

Partono da oggi i preparativi per l’Anno del Centenario di Santa Gianna. Il periodo fissato va dal 16 maggio 2022 che durerà fino al 28 aprile 2023, essendo la data di nascita della santa il 4 ottobre 1922. La commissione interparrocchiale formata dalla Comunità Pastorale di Magenta e dalla parrocchia e Santuario di Mesero si è già ritrovati per cominciare a delineare il programma. Oggi si è svolto un incontro con la stampa locale con il parroco don Giuseppe Marinoni, il sindaco di Mesero Davide Garavaglia e Massimo Peri per l’amministrazione magentina. Il 15 novembre 2019 a Pontenuovo si svolse un incontro importante con l’Arcivescovo Mario Delpini. In quell’occasione l’Arcivescovo invitò a pensare ai tre luoghi legati a Santa Gianna: Magenta, Pontenuovo e Mesero. Magenta è il luogo della formazione umana e cristiana e della sua professione e vocazione, il luogo del battesimo e matrimonio. Pontenuovo è la frazione dove ha vissuto come sposa e madre di famiglia. E Mesero con il laboratorio che ricorda la sua professione oltre al Santuario che la celebra. Una data importante è il 18 dicembre 2020 quando viene donata alla Chiesa Diocesana e alla parrocchia di Pontenuovo la casa sponsale di Santa Gianna, il cui restauro è stato già affidato ad un professionista. “Vorrei che fosse detto con chiarezza – ha detto don Giuseppe – che l’obiettivo principale di questo grande evento sarà quello di far conoscere Santa Gianna, una santa ancora oggi conosciuta con troppa superficialità. E’ importante conoscere il suo inter di formazione che ha caratterizzato tutta la sua esistenza”. Don Giuseppe ne ha approfittato anche per lanciare il concorso del logo per il centenario, ma ci sarà tempo per ulteriori dettagli. Nel frattempo ci si sta organizzando con il comune di Mesero per l’organizzazione di iniziative spirituali, culturali, anche con il coinvolgimento delle scuole. “Un ringraziamento a don Giuseppe per il suo entusiasmo contagioso – ha aggiunto il sindaco di Mesero Davide Garavaglia – mentre la Chiesa organizzerà iniziative per i fedeli, noi prepareremo eventi per tutto il territorio. Da adesso lavoreremo sui contenuti con due momenti importanti. Uno celebrativo fissato per domenica 15 maggio, ad un anno all’inizio del centenario con tanto di cartolina speciale e annullo filatelico. Poi il concorso lirico internazionale Santa Gianna, spostato ad ottobre. Con finale al teatro Lirico di Magenta domenica 3 ottobre”.

