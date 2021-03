Busto Garolfo: il Covid 'corre'

"Negli ultimi tre giorni abbiamo registrato 10 nuove positività e 3 guariti - commenta il sindaco Susanna Biondi - I casi attuali di contagio sono 55 di cui 4 ricoverati in ospedale".

Non si ferma, anzi, accellera la diffusione del coronavirus nella comunità bustese. Una nuova situazione fonte di preoccupazione che ha portato anche alla chiusura della scuola.

I controlli sono stati intensificati e stiamo procedendo a sanzionare. Le nostre forze comunque non sono infinite. I vigili (nel numero limitato che ci é consentito) sono impegnati anche nel controllo delle persone poste in quarantena obbligatoria e non riescono certo ad essere ovunque. Molto dipende dalla responsabilità di ciascuno di noi.

È importante mantenere comportamenti prudenti, in attesa che finalmente si sviluppi la campagna vaccinale.

È sempre più difficile e faticoso ma dobbiamo resistere".

