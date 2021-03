Aumentano i contagi a Magenta

"Un trend negativo", spiega il sindaco Chiara Calati: in 8 giorni risultano 73 nuovi contagi, 104 le persone attualmente positive, di cui 11 ricoverate in ospedale.

"Le notizie non sono buone", spiega nel video di aggiornamento il sindaco Chiara Calati. Gli aggiornamenti saranno più costanti, con la frequenza della giornata, poichè i contagi non sono contenuti e si sta assistendo ad una rapida crescita. "In 8 giorni risultano 73 nuovi contagi: 104 le persone attualmente positive, di cui 11 ricoverate in ospedale, 11 sono state dimesse, 82 si trovano al loro domicilio. Non si registrano fortunatamente nuovi decessi, che restano 70. Le persone guarite in totale sono 1023, contagiate nella seconda fase 1127. Il trend è in aumento: dobbiamo porre maggiore attenzione".

Anche per quanto riguarda le scuole si evidenziano alcune situazioni che hanno portato a 4 classi in quarantena alle De Amicis, 1 classe alla Secondaria di primo grado alle Baracca e 1 classe in quarantena al liceo Quasimodo.

"D'obbligo il rispetto massimo delle regole, di sè e degli altri, evitando assembramenti e portando le mascherine nella maniera corretta".

