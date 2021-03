Cuggiono: classe in quarantena

Anche alla primaria di Cuggiono si è registrato un caso di Covid: misura che ha richiesto la messa in quarantena fiduciaria di tutta la classe 3a cuggionese.

Era prevedile e, purtroppo, segue ormai il lungo elenco che sta segnando il territorio. Anche alla primaria di Cuggiono si è registrato un caso di Covid: misura che ha richiesto la messa in quarantena fiduciaria di tutta la classe 3a cuggionese. La misura, come da protocollo ATS, è stata adottata dal dirigente scolastico e avrà inizio da domani.

A seguito dell'aumento del numero di casi anche nella comunità cittadina il sindaco Giovanni Cucchetti ci commenta: "Purtroppo è un trend che stiamo vedendo in tutto il territorio - ci dice - siamo molto preoccupati anche perchè questa volta va a colpire l'intero nucleo familiare, anche nei bambini. Serve grande prudenza, attenzione alle norme e limitare gli spostamenti".

