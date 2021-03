Harley Pan America

Harley-Davidson prende nuove strade, bianche e sterrate, per esplorare un nuovo segmento del mercato delle due ruote. Pan America per chi ama l’avventura, su strada e off-road.

Harley-Davidson prende nuove strade, quelle bianche e sterrate, per esplorare un nuovo segmento del mercato delle due ruote. Pan America è la moto per chi ama l’avventura, su strada e off-road. Robusta, potente e tecnologicamente avanzata è stata progettata da zero per alimentare lo spirito di avventura, ovunque la strada possa portare. Harley-Davidson ha sfruttato il suo design all'avanguardia e le sue capacità ingegneristiche per creare la Pan America 1250 e la Pan America 1250 Special, entrando in un nuovo mercato con adventure touring completamente nuove, progettate con caratteristiche premium, prestazioni eccezionali e tecnologia innovativa. Entrambi i modelli sono alimentati dal nuovo motore da 150cv Revolution Max 1250, un V-Twin da 1.250 cc raffreddato a liquido, progettato per offrire un'ampia potenza ad alti regimi. Per ridurre al minimo il peso complessivo della motocicletta (Pan America 1250 pesa 242kg in ordine di marcia / Pan America 1250 Special pesa 253kg in ordine di marcia). Le Pan America sono dotate di tecnologia progettata per migliorare l'esperienza di guida, come opzione multipla di riding mode gestiti elettronicamente e Cornering Rider Safety Enhancements. Questa vasta raccolta di tecnologia è progettata per abbinare le prestazioni della motocicletta alla trazione disponibile durante l'accelerazione, la decelerazione e la frenata. Il modello Pan America 1250 Special è dotato di sospensioni anteriori e posteriori semi-attive regolabili elettronicamente. Come innovazione assoluta nel settore, Pan America è dotata di Adaptive Ride Height (ARH), un nuovo e rivoluzionario sistema di sospensioni che passa automaticamente da una posizione bassa in fase di arresto a una altezza ottimale quando la motocicletta è in movimento. I team di progettazione e ingegneria Harley-Davidson hanno collaborato durante il processo di creazione e perfezionamento di Pan America1250 e Pan America 1250 Special con una visione guidata dall'obiettivo della guidabilità. Dalle manopole ai supporti per borse integrati, a un faro orizzontale configurato per illuminare meglio un percorso off-road, è la sua funzione che ne definisce lo stile. Ispirati dallo spirito della robusta versatilità fuoristrada nordamericana, i modelli Pan America 1250 e Pan America 1250 Special si distinguono visivamente nel panorama dei viaggi avventurosi, con un design che riflette le capacità delle motociclette. I concessionari Harley-Davidson offriranno una linea completa di accessori per i modelli Pan America 1250 e Pan America 1250 Special, inclusi tre sistemi di robusti bagagli e nuovo abbigliamento tecnico per uomo e per donna. Harley Davidson Pan America 1250 e Pan America 1250 Special arriveranno presso i concessionari nella primavera del 2021.

