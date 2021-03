Nessuno per i vaccini: vi porta Croce Azzurra

A Vanzaghello, la Croce Azzurra di Buscate si è resa disponibile per accompagnare gli over 80 e le persone più fragili che non hanno nessuno alla somministrazione del vaccino anti-Covid.

Non avete familiari o parenti che vi possono accompagnare e vi trovate, quindi, in difficoltà... vi viene in aiuto la Croce Azzurra di Buscate. Già, perchè i volontari dell'importante realtà del nostro territorio, grazie alla collaborazione con il Comune di Vanzaghello, si sono resi disponibili per il trasporto delle persone over 80 e delle categorie più fragili alla somministrazione del vaccino anti-Covid. "La richiesta - spiega in una nota lo stesso Municipio vanzaghellese - può essere fatta al numero 0331/802146. Si confida nel pieno rispetto della reale urgenza nel richiedere il servizio, visto l’impegno che grava giornalmente sui volontari per far fronte all’emergenza sanitaria. Ringraziamo di cuore la presidente ed il gruppo per il prezioso aiuto e contributo".

