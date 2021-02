Covid: chiusa Primaria 'Tarra'

L'ordinanza è arrivata proprio in queste ultime ore. Chiusa la scuola Primaria 'Tarra' di Busto Garolfo. Il plesso, quindi, sarà fermo dal 1 al 5 marzo compreso.

L'ordinanza è arrivata proprio in queste ultime ore. Chiusa la scuola Primaria 'Tarra' di Busto Garolfo. "In considerazione del rapido e significativo incremento dei contagi tra i bambini e il personale del plesso 'Tarra', sentita Ats Milano e Prefettura di Milano, in accordo con la dirigenza scolastica, ho provveduto ad emanare un'ordinanza di chiusura del plesso "Tarra" da domani, lunedì 1 marzo a venerdì 5 compreso - ha scritto il sindaco Susanna Biondi - Sono fermamente convinta dell'importanza della didattica in presenza e sono anche consapevole dei disagi che questa decisione può arrecare alle famiglie dei bambini, ma la tutela della salute di tutti viene prima di tutto. La situazione che si è verificata in pochi giorni non consente di attendere oltre. Raccomando ai genitori degli alunni, in attesa di ulteriori indicazioni da parte di Ats, di tenere i bambini a casa. A tutti chiedo massima prudenza".

