Safety point: aiuto per i vaccini

Problemi e difficoltà nel dare l'adesione alle vaccinazioni anti-Covid: organizzati a Busto Garolfo safety point, dove i cittadini over 80 potranno ritirare gli appositi moduli.

Difficoltà e problemi nel dare l'adesione alle vaccinazioni anti-Covid: vi aiuta il Comune. Già, perché il centro operativo comunale di Busto Garolfo, appunto per un ulteriore sostegno ai cittadini over 80, ha organizzato, in collaborazione con la Protezione civile e il Gruppo Anziani e Pensionati, dei safety point, dove si potranno ritirare gli appositi moduli per partecipare alla campagna vaccinale. Più nello specifico, la popolazione li potrà trovare presso il cortile del municipio, nell'area mercato (solo il venerdì) e presso la chiesa parrocchiale SS. Salvatore e Margherita di Busto Garolfo e la chiesa Santa Gertrude di Olcella.

