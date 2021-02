Covid Turbigo: 22 positivi e diversi test fatti

Sei nuovi casi di positività al Covid-19 a Turbigo, ma anche diversi cittadini che si sono sottoposti al test rapido. Probabile la didattica a distanza in alcune classi.

Sei nuovi casi di positività al Covid-19 a Turbigo, ma anche diversi cittadini che si sono sottoposti al test rapido. "Solo in queste ultime ore - scrive il sindaco Christian Garavaglia - presso l’ambulatorio di via Roma 1, la Salute ne ha fatti circa quaranta, il che incrementa la probabilità di individuare positivi (per fortuna direi: prevenire è sempre importante). La situazione, ad oggi, è di 6 nuovi casi positivi (di cui 4 sono stati accertati solo con test rapido, ma che conteggio già tra i positivi anche se restiamo in attesa della conferma del tampone molecolare). Questo porta il numero totale a 22. Considerato, poi, che alcuni di questi casi sono bambini o familiari di ragazzi che frequentano le scuole, credo proprio che si renderà necessaria per settimana prossima l’organizzazione della didattica a distanza di alcune classi: sono in costante contatto con la dirigente scolastica, che è l’autorità competente per le disposizioni in ambito scolastico".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro