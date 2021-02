Inveruno: 17 i positivi

Forte incremento delle positività in quest'ultima settimana tra Inveruno e Furato: ben 9 in più, per un totale di 17 persone colpite da coronavirus.

Un'evoluzione, purtroppo negativa, ha caratterizzato il conteggio giornaliero di cittadini alle prese con il coronavirus per la comunità di Inveruno e Furato. In quest'ultima settimana, infatti, ben 9 sono i nuovi casi registrati, portando a 17 il conteggio totale.

"2 sono i nuovi concittadini positivi rispetto a ieri e 9 in tutto sono i nuovi concittadini positivi da lunedì ad oggi - spiega il sindaco Sara Bettinelli - I concittadini in quarantena obbligatoria sono 22.

I concittadini positivi suddivisi per fasce di età:

0-10: 1

11-20: 0

21-30: 2

31-40: 5

41-50: 1

51-64: 4

+65: 4

La situazione a livello territoriale così come regionale è in costante evoluzione.

Chiedo a tutti voi, dai più grandi ai più giovani, di continuare a seguire con serietà le regole comportamentali di base! È fondamentale.

Dalle notizie informali che circolano da lunedì regione Lombardia potrebbe essere classificata zona arancione. Non appena avremo notizie ufficiali vi informeremo".

