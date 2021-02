Magnago Covid: 25 positivi e 40 quarantene

Sono in tutto 25 i cittadini positivi al Covid-19 a Magnago e Bienate. "Uno di loro è ricoverato in ospedale, mentre 40 sono in quarantena per contatto stretto e/o per caso clinico".

Sono in tutto 25 i cittadini positivi al Covid-19 a Magnago e Bienate. "Uno di loro è ricoverato in ospedale, mentre 40 sono in quarantena per contatto stretto e/o per caso clinico - ha scritto il sindaco Carla Picco - La situazione è ancora molto delicata ed in attesa delle vaccinazioni dobbiamo tutti continuare nella prudenza e nel rispetto delle regole: molti nostri concittadini ultraottantenni si sono prenotati ed attendono di essere chiamati per vaccinarsi. Molti si sono rivolti alle nostre farmacie – ottanta solo in quella di Bienate – molti hanno potuto contare su familiari e amici: se per alcuni permanessero difficoltà alla prenotazione, è possibile fare riferimento ai servizi sociali comunali. Mai come ora è necessario essere solidali fra noi, favorendo aiuto e solidarietà a chi in questo lungo e difficile periodo, si trova in maggior difficoltà. Colgo l’occasione per ringraziare i tanti cittadini che hanno donato farmaci per chi non può più permetterseli: una raccolta che ha sfiorato i 130 pezzi, dato mai raggiunto nelle precedentemente".

