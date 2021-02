Sesto medico ad Arconate

Si tratta della dottoressa Sabrina Colombo, a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro. La dottoressa Colombo riceverà i suoi assistiti nell'ambulatorio di via Silvio Pellico 1.

Sesto medico in paese. A comunicarlo è il Comune di Arconate: "Grazie all'interlocuzione costante con Ats e all'impegno sottotraccia, ma efficace dell'assessore alla Salute, Gaia Gorla, siamo lieti di informare la cittadinanza che un nuovo medico di medicina generale sarà in paese - scrive - Si tratta della dottoressa Sabrina Colombo, a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro. La dottoressa Colombo riceverà i suoi assistiti nell'ambulatorio di via Silvio Pellico 1, dove un tempo esercitava l'ex medico di base dottor Angelo Maurizio Colombo. In un momento di emergenza sanitaria così delicato come quello che stiamo attraversando, in piena pandemia, è molto importante che la famiglia dei medici arconatesi si allarghi, per rispondere in maniera efficace alle esigenze degli arconatesi".

