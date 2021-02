Futura: pool salvezza

A seguito del match tra Eurospin Ford Sara Pinerolo e Futura Volley Giovani, sono stati definiti con certezza i raggruppamenti che comporranno le Pool Promozione e Salvezza.

A seguito del match tra Eurospin Ford Sara Pinerolo e Futura Volley Giovani, sono stati definiti con certezza i raggruppamenti che comporranno le Pool Promozione e Salvezza per la seconda parte della stagione 2020/21 di Serie A2. Come noto, le biancorosse dovranno affrontare il raggruppamento salvezza e tentare di agguantare la prima posizione per raggiungere i playoff al termine di questa seconda fase: a fare compagnia alle Cocche saranno Olbia, Torino, Club Italia e Montale dal Girone Ovest, oltre a Ravenna, Martignacco, Talmassons e Montecchio dal gruppo Est. La formula è la medesima dello scorso anno: le formazioni portano in dote i punti guadagnati nella Regular Season e ogni team affronterà in sfide di andata e ritorno solamente le squadre provenienti dal girone opposto. Grazie ai 26 punti finora conquistati la Futura partirà in cima al raggruppamento, seguita da Ravenna (25) e Martignacco (21) le quali però dovranno disputare due gare in più durante la fase, in quanto il Girone Est – composto da 9 squadre – ha previsto 16 match per ogni formazione contro i 18 del Girone Ovest. Saranno quindi fondamentali gli scontri diretti, e a tal proposito il calendario propone una sfida esplosiva già al primo turno: domenica prossima sarà proprio la Futura a fare visita all’Olimpia Teodora Ravenna, per un match che potrebbe già lanciare in orbita la pretendente alla postseason. In aggiunta, Legavolley ha definito regole più stringenti su tamponi e rinvii gare rispetto a quelle adottate nella prima parte di stagione: la “novità” più importante tra i punti comunicati alle società riguarda la sospensione dei match di campionato, che avverrà solo in presenza di un numero superiore a 3 atlete positive.

Il calendario della Pool Salvezza 2020/21

1^ GIORNATA – ANDATA 28 febbraio 2021 – RITORNO 28 marzo

Itas Città Fiera Martignacco – Barricalla Cus Torino

Club Italia Crai – CDA Talmassons

Olimpia Teodora Ravenna – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Geovillage Hermaea Olbia

Riposa Exacer Montale

2^ GIORNATA – ANDATA 7 marzo 2021 – RITORNO 4 aprile

Geovillage Hermaea Olbia – Itas Città Fiera Martignacco

Barricalla Cus Torino – Olimpia Teodora Ravenna

CDA Talmassons – Exacer Montale

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Riposa Club Italia Crai

3^ GIORNATA – ANDATA 14 marzo 2021 – RITORNO 11 aprile

Olimpia Teodora Ravenna – Club Italia Crai

CDA Talmassons – Geovillage Hermaea Olbia

Itas Città Fiera Martignacco – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Exacer Montale

Riposa Barricalla Cus Torino

4^ GIORNATA – ANDATA 21 marzo 2021 – RITORNO 18 aprile

Exacer Montale – Itas Città Fiera Martignacco

Geovillage Hermaea Olbia – Olimpia Teodora Ravenna

Barricalla Cus Torino – CDA Talmassons

Club Italia Crai – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Riposa Futura Volley Giovani Busto Arsizio

5^ GIORNATA – ANDATA 24 marzo 2021 – RITORNO 25 aprile

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Barricalla Cus Torino

Olimpia Teodora Ravenna – Exacer Montale

CDA Talmassons – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Itas Città Fiera Martignacco – Club Italia Crai

Riposa Geovillage Hermaea Olbia

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro