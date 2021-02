Ad aprile partirà il corso di escursionismo organizzato dalla scuola Ticinum di Inveruno: una serie di 12 lezioni tecniche in aula e 5 uscite pratiche in ambiente.

Ad aprile partirà il corso di escursionismo organizzato dalla scuola Ticinum di Inveruno: una serie di 12 lezioni tecniche in aula e 5 uscite pratiche in ambiente per affrontare in sicurezza la montagna e imparare ad apprezzare la natura nella sua interezza. “Si tratta di un corso base, ma è comunque destinato a quelle persone che già conoscono e si sanno muovere in montagna – spiega Francesco Barni, uno degli organizzatori – Il fine è quello di trasferire le informazioni e le nozioni per imparare a organizzare un'escursione in autonomia”. Il corso comincia il 7 aprile con la prima lezione in aula sull'equipaggiamento e l'alimentazione e si conclude il 9 ottobre con l'escursione a Macugnaga. Gli argomenti trattati affrontano l'escursionismo a 360 gradi: dall'orogenesi alla cartografia e orientamento, passando per la cultura alpina. “Le prime lezioni si terranno giocoforza online sulle piattaforme di meeting, ma contiamo poi più avanti di poterle fare in presenza. Allo stesso modo, alcune escursioni sono programmate fuori regione, ma poi in base alle disposizioni governative aggiusteremo la proposta”. Il costo è di 120 euro, esclusi i trasferimenti per le uscite. Il numero di posti disponibili è pari a 20. Per informazioni e iscrizioni, basta inviare una mail a scuolaescursionismoticinum [at] gmail [dot] com o chiamare il numero 371/4245848.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro