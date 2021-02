Nuova dottoressa a Castano

Prenderà ufficialmente servizio dal prossimo 1 marzo. Un nuovo medico di base a Castano: è la dottoressa Silvia Lodi. Non sostituisce, però, il dottor Franco Gaiara, andato in pensione.

Prenderà ufficialmente servizio dal prossimo 1 marzo. Un nuovo medico di base a Castano: è la dottoressa Silvia Lodi. "Ha vinto un concorso di ambito ed ha scelto, appunto, la nostra città come sua sede - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - La dottoressa Lodi non è la sostituta del dottor Gaiara, per tanto i pazienti del nostro stimato medico non passeranno automaticamente a lei. Da indicazioni Ats, come già comunicato, il sostituto è il dottor Di Lorenzo fino al 30 marzo e poi avremo nuove indicazioni. Chi volesse scegliere la dottoressa Silvia Lodi come proprio medico (qualsiasi sia l’attuale medico curante) dovrà farne richiesta ad Ats seguendo le normali procedure. È un piacere vedere un servizio cittadino che si arricchisce in un periodo non certo facile, segno di una città che riesce ad essere attrattiva".

