Cinque nuove auto per i Vigili

Sono state presentate dal sindaco Emanuele Antonelli e dall’assessore alla Sicurezza Max Rogora le cinque nuove auto in dotazione alla Polizia locale di Busto Arsizio. Si tratta di un’auto elettrica, due ibride e due Euro 6, mezzi ecologici e rispettosi dell’ambiente che arricchiranno il parco auto del comando per rendere più agevoli le attività degli agenti, "Garantendo una maggiore flessibilità, una maggiore rapidità di intervento e una maggiore presenza sul territorio, il tutto salvaguardando l’ambiente" come ha detto il sindaco. "Un obiettivo di cui sono fiero - ha aggiunto l’assessore alla sicurezza Massimo Rogora – ottenuto grazie al finanziamento garantito da un bando ministeriale e sfruttando l’opportunità dell’ecobonus, per di più con il coinvolgimento di un concessionario del territorio". La presentazione delle auto ha rappresentato l’occasione per la presentazione del report sulle attività svolte dalla Polizia locale nel 2020, anno segnato dalla pandemia in cui è stato necessario un grandissimo impegno per rispondere alle tantissime esigenze dei cittadini. 113.722 sono state infatti le chiamate ricevute dalla centrale operativa nel 2020 contro le 34.165 dell’anno precedente. Praticamente dimezzate le multe: nel 2020 sono stati 24.249 i verbali di accertamento delle violazioni redatti dagli agenti, a fronte dei 43.178 del 2019, per una diminuzione del 44%.

