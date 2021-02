I video di BookCity Milano

L'edizione 2020 di BookCity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura che coinvolge l’intera filiera del libro, editori grandi e piccoli, librai, bibliotecari, autori, traduttori, grafici, illustratori, blogger, studenti, professori, lettori occasionali o forti, di ogni età, si è tenuta, per la prima volta in streaming, dall’11 al 15 novembre 2020.

I video degli incontri prodotti da BookCity sono ora disponibili sul canale YouTube della manifestazione: l'evento inaugurale con Zadie Smith, Edoardo Vigna, Telmo Pievani e LaFil “Impressioni dalla Terra”; i Terra Nostra Papers; gli omaggi a Giulio Giorello e Philippe Daverio; la testimonianza di Edgar Morin e molti altri.

La playlist di BookCity Milano 2020 è disponibile su

https://www.youtube.com/playlist?list=PLONSjgQa7NqYHSj2a33NRxkpBLZDdJeTZ

BOOKCITY MILANO è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall'Associazione BookCity Milano, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro