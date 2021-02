Investito un ciclista

Nell'angolo tra via San Rocco e via Santa Maria, oggi, poco dopo le 13, si è verificato un incidente tra un'autovettura che si apprestava ad immettersi in via San Rocco e un uomo di 63anni in bicicletta.

Un passaggio da sempre molto delicato che, per l'ennesima volta, torna a registare un incidente. Nell'angolo tra via San Rocco e via Santa Maria, oggi, poco dopo le 13, si è verificato un incidente tra un'autovettura che si apprestava ad immettersi in via San Rocco e un uomo di 63anni in bicicletta che percorreva la provinciale lungo la pista ciclopedona. Visto l'impatto e il momento di smarrimento iniziale è subito intervenuta l'ambulanza della Croce Bianca di Magenta, sezione Mesero, per prestare i soccorsi all'uomo segnalato in codice giallo. Sul posto anche la Polizia locale di Cuggiono che ha gestito i rallentamenti del traffico e verificato la dinamica di quanto accaduto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro