Ex discarica piena di rifiuti

Uno spettacolo indecente a circa duecento metri dall’attuale piattaforma ecologica di via Romolo Murri visibile anche lungo la pubblica via.

Rifiuti stipati nella ex discarica di via Walter Tobagi a Magenta in quantità enorme. Sacchi neri, elettrodomestici, cumuli di plastica. Uno spettacolo indecente a circa duecento metri dall’attuale piattaforma ecologica di via Romolo Murri visibile anche lungo la pubblica via. C’è da pensare che qualcuno utilizzi quel sito, ormai in disuso da tempo, per portarci di tutto. Anche se, da un rapido sopralluogo, appare difficoltoso accedervi con del materiale. L’auspicio è che si trovi quanto prima una soluzione. “Siamo a conoscenza della presenza della discarica e abbiamo già provveduto ad inoltrare la segnalazione al Comune”, ha spiegato l’ingegner Davide Pini, responsabile area operativa di Magenta di Aemme Linea Ambiente.

