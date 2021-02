Spazi per la musica

L'attività di divulgazione musicale e culturale che svolgono ha un valore multiforme: artistico, sociale ed educativo. Per poterla sostenere, però, necessitano degli spazi necessari. E questi spazi il Comune di Nerviano ha deciso di confermarli.

L'attività di divulgazione musicale e culturale che svolgono ha un valore multiforme: artistico, sociale ed educativo. Per poterla sostenere, però, necessitano degli spazi necessari. E questi spazi il Comune di Nerviano, dopo averli concessi tempo fa, ha deciso di confermarli. E tutto nella consapevolezza dell'importanza delle associazioni che li occupano di disporne con stabilità e costanza per preparare le loro iniziative. Così l'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Cozzi ha confermato per l'associazione Musicumozart il quartier generale della sala civica di Garbatola, per 'Laudamus' lo spazio della scuola primaria di via Roma 51. Della stessa ubicazione beneficerà il Corpo musicale cittadino di Nerviano. L'associazione Corpo musicale di Santa Cecilia di Sant'Ilario Milanese avrà a disposizione un'aula della scuola primaria di via Trento 21 e la 'College' uno spazio in via Roma 51/B. Il Comune si è mosso in questa direzione nella consapevolezza del momento emergenziale particolare ma soprattutto in quella della grande rilevanza delle associazioni in questione nel diffondere occasioni di socializzazione e di creazione di momenti emozionanti sotto il cielo di Nerviano.

