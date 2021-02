Gatti da adottare...

La Pro Loco di San Giorgio su Legnano, a fianco della PAL, in occasione della festa nazionale del gatto. Foto sui suoi canali social, per aiutare i mici a trovare una famiglia.

17 febbraio: festa nazionale del gatto. E anche la Pro Loco di San Giorgio su Legnano ha deciso di scendere in campo e farlo con un'iniziativa davvero particolare e, soprattutto, di vicinanza e sostegno a quei mici che aspettano di essere adottati. In collaborazione con la PAL Legnano, allora, appunto al fine di aumentare le possibilità di adozioni, ecco che sulle pagine social dell'importante realtà cittadina, verranno postati ogni 15 minuti foto di gatti piccoli e adulti in cerca di casa. Assieme all'immagine ci sarà anche una breve descrizione della sua storia e del suo carattere. Ci saranno, inoltre, i recapiti dei responsabili PAL da chiamare nel caso si volesse conoscere il gatto e poi fare l'adozione.

