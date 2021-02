Cento anni di 'Beato Angelico'

Omaggio ai 100 anni della 'Scuola Beato Angelico' di Milano. Giovedì 18 febbraio, alle 17.30, nella Chiesa della Trasfigurazione a Milano (via San Gimignano, 19), in occasione della memoria liturgica di fra Giovanni da Fiesole, detto il Beato Angelico, Monsignor Mario Delpini presiederà la celebrazione eucaristica di apertura dell’anno centenario.

Omaggio ai 100 anni della 'Scuola Beato Angelico' di Milano. Giovedì 18 febbraio, alle 17.30, nella Chiesa della Trasfigurazione a Milano (via San Gimignano, 19), in occasione della memoria liturgica di fra Giovanni da Fiesole, detto il Beato Angelico, Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, presiederà la celebrazione eucaristica di apertura dell’anno centenario. Nata nel 1921 per iniziativa del sacerdote ambrosiano Giuseppe Polvara, che intendeva creare a Milano un luogo di formazione e di produzione dell’arte per la liturgia, la 'Scuola Beato Angelico' è oggi una fondazione di culto legata alla Diocesi di Milano. Fedele alle sue origini, la scuola è un luogo aperto alla frequentazione di artisti, ricercatori, professionisti, studenti e appassionati nei vari campi delle arti, con particolare attenzione all’arte cristiana. Nel suo secolo di attività, l’istituto ha sviluppato competenze in molteplici campi di azione: la ricerca scientifica, lo studio accademico, la progettazione architettonica, la coltivazione dell’estro artistico, l’attenzione alla musica e al teatro, la copiosa produzione di diversificati laboratori artigianali, la vita liturgica, la pubblicistica, l’approccio pastorale, l’impegno formativo. La scuola è molto apprezzata per i suoi laboratori in diverse discipline (Architettura, Cesello, Ricamo, Pittura e Restauro) nei quali collaborano professionisti e le stesse suore della Famiglia del Beato Angelico, creata dal fondatore dello stesso istituto per accompagnarne lo sviluppo. La fondazione edita, inoltre, la rivista Arte Cristiana, punto di riferimento per studiosi di storia dell’arte ed esperti del settore e offre corsi di formazione sul turismo religioso, le arti applicate e l’adeguamento liturgico, in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana. "Ultimamente stiamo investendo sui giovani per consolidare, allargare e continuare a formare una équipe di professionisti appassionati dell’arte cristiana e capaci di collaborare a progetti innovativi", spiega il direttore don Umberto Bordoni. "La Scuola Beato Angelico e, all’interno di essa, la nostra Famiglia – aggiunge suor Celina Duca, superiora della famiglia religiosa Beato Angelico - ha sempre esercitato il suo ministero nella terra ambrosiana in una Chiesa che media tra culture e tradizioni, autrice e custode di un rito in cui Oriente e Occidente si incontrano".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro