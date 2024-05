'Animation Day' alla Cattolica

Mettere in contatto gli studenti con il mondo dell’animazione, illustrando le opportunità professionali di un settore in continua crescita e il suo stato dell’arte: giovedì 9 maggio arriva all’Università Cattolica di Milano il primo Animation Day.

Mettere in contatto gli studenti con il mondo dell’animazione, illustrando le opportunità professionali di un settore in continua crescita e il suo stato dell’arte: giovedì 9 maggio arriva all’Università Cattolica di Milano il primo Animation Day, un convegno aperto a tutti che coinvolge i principali player dell’animazione italiana.

Showlab, Red Monk, Lynx MF, Rigotz Stories, Studio Bozzetto, Studio Campedelli, Enanimation, MAD Entertainment, T-Rex Digimation, Movimenti Production: in rappresentanza di Cartoon Italia, 10 case di produzione che portano in alto l’animazione in Italia e nel mondo si raccontano attraverso le loro case histories e si confrontano in tavole rotonde e dibattiti su questa industria, che solo nel nostro Paese fattura 200 milioni di euro all’anno, con un’occupazione aumentata del 30% negli ultimi 6 anni e che coinvolge circa 6.000 persone (dati Cartoon Italia, 2023).

L’evento, che si svolgerà interamente in inglese dalle 9.15 alle 16.30 presso la sede in Largo A. Gemelli 1 nell’Aula Pio XI, è realizzato dal corso di Laurea Magistrale dell’Università Cattolica The art and industry of narration: from literature to cinema and tv in collaborazione con Cartoon Italia.

“Da più di due decenni ormai siamo impegnati a rafforzare sempre più un polo dell’audiovisivo anche a Milano ed ergerla a capitale italiana dell’industria narrativa – afferma Armando Fumagalli, coordinatore dell’iniziativa, insieme a Raffaele Chiarulli dell’Università Cattolica, oltre che ideatore e coordinatore del corso di laurea magistrale The art and industry of narration: from literature to cinema and tv, che presta una particolare attenzione all’animazione e alla produzione di contenuti per bambini, e ha recentemente firmato una convenzione proprio con Cartoon Italia. “Nello specifico, questo Animation Day vuole dare voce a un settore, quello dell’animazione, capace di unire grande creatività e maestria tecnica e di offrire concrete opportunità professionali. L’intenzione è che questa iniziativa possa diventare un appuntamento fisso che si affianchi a quello del Milano Pitch, che da 6 anni unisce le maggiori case di produzione dell’audiovisivo e le aziende dell’editoria a giovani autori lombardi”, conclude Fumagalli, anche direttore del Master in International Screenwriting and Production (MISP), da oltre 20 anni fucina degli sceneggiatori delle serie più amate come DOC - Nelle tue mani, Blanca, Don Matteo, Un passo dal cielo.

“Abbiamo colto l’invito del prof. Fumagalli a organizzare insieme questo primo Animation Day dell’Università Cattolica, nella consapevolezza che un’opera audiovisiva di qualità nasca dalla base, ossia dal talento e dalla formazione degli autori e delle maestranze che vi lavorano – così Maria Carolina Terzi, presidente di Cartoon Italia - La nostra collaborazione con l’Università è nata in modo spontaneo nell’ambito del Master in International Screenwriting and Production (MISP) e ha dato inizio a tanti tirocini e primi impieghi per i neo-diplomati al Master: story editor, sceneggiatori e producer. Di recente abbiamo voluto rendere ufficiale questa collaborazione con la firma di una Convenzione, che coinvolge sia il Master sia la Laurea Magistrale, come spunto concreto per nuovi progetti ed eventi”.

