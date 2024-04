Oltre 200 studenti degli Istituti superiori lombardi hanno assistito al convegno organizzato dall'assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia 'Alcol e droga al volante, metti un freno'. Nel corso dell'incontro i ragazzi hanno partecipato ad una simulazione degli effetti dell'abuso di consumo alcolico attraverso l'uso degli occhiali 'Alcovista'.

Oltre 200 studenti degli Istituti superiori lombardi hanno assistito al convegno organizzato dall'assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia 'Alcol e droga al volante, metti un freno'. Nel corso dell'incontro i ragazzi hanno partecipato ad una simulazione degli effetti dell'abuso di consumo alcolico attraverso l'uso degli occhiali 'Alcovista'.

"La migliore arma in questi casi - ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana - resta il comportamento consapevole, l'educazione alla legalità. Con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada saranno inasprite le pene per chi guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Accanto alle norme e ai limiti, occorre promuovere una comunicazione diversa ai giovani, ed è quello che Regione Lombardia sta facendo. Ognuno deve farsi portavoce e ambasciatore di comportamenti virtuosi".

"La principale causa di morte per i ragazzi tra i 18 e i 24 anni - ha detto l'assessore Romano La Russa - sono gli incidenti stradali, nella maggior parte dei casi dovuti all'eccesso di velocità, imprudenza, distrazione, comportamenti amplificati, soprattutto dall'abuso di alcol e dall'assunzione di sostanze stupefacenti. La facilità con la quale vengono usate le droghe nell'illusione di ottenere un facile divertimento, di passare una serata di sballo è preoccupante".

"I dati Aci-Istat sono drammatici - ha aggiunto l'assessore regionale - e continuano a registrare un aumento di feriti gravi e morti sulle strade, spesso giovani. Dopo un 2022 con un aumento degli incidenti stradali pari al 9,2% rispetto all'anno precedente, anche gli ultimi dati disponibili relativi ai primi sei mesi del 2023 confermano lo stesso trend di crescita. Nel 2022 in Lombardia 7.236 ragazzi tra i 15 e i 24 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale e 56 sono morti. Complessivamente, in Lombardia nel 2022 ci sono stati quasi 29.000 incidenti stradali che hanno provocato lesioni alle persone: in particolare 402 morti e 37.912 feriti. Ogni giorno sul territorio lombardo una persona muore a causa di un incidente stradale e oltre 100 rimangono ferite".

"Da anni Regione Lombardia - ha concluso La Russa - promuove l'educazione stradale nelle scuole insieme all'Ufficio scolastico regionale e anche la giornata di oggi fa parte di queste iniziative. Voi ragazzi potete fare tanto per promuovere un cambiamento culturale che parta dalla vostra generazione, che dica 'no' alle droghe, all'abuso di alcol e ai comportamenti pericolosi al volante".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!