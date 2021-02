"Buon lavoro Ministro Cartabia"

Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice rivolge a nome di tutta l’Amministrazione comunale i più sentiti auguri di buon lavoro alla professoressa Marta Cartabia, nominata Ministro della Giustizia del Governo presieduto da Mario Draghi.

Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice rivolge a nome di tutta l’Amministrazione comunale i più sentiti auguri di buon lavoro alla professoressa Marta Cartabia, nominata Ministro della Giustizia del Governo presieduto da Mario Draghi. Cartabia, nata a San Giorgio su Legnano, con la sua famiglia ha intrattenuto significativi rapporti con la Città di Legnano, dove ha studiato e risieduto sino alla maggiore età. Per questo, nel 2016, il sindaco Alberto Centinaio le aveva conferito la benemerenza civica con la seguente motivazione: “Per il valore dei suoi studi giuridici e delle sue pubblicazioni, in particolare in materia di diritti umani e il lustro che la sua carica di componente della Corte Costituzionale dà al territorio del Legnanese”.

