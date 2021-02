Sapori e natura... riapre 'Bramasole'

Una vera e propria oasi verde a due passi da Milano: è la Tenuta Bramasole a Inveruno, una location unica immersa nella natura dove il tempo sembra trasformarsi in magia.

Una vera e propria oasi verde a due passi da Milano: è la Tenuta Bramasole a Inveruno, una location unica immersa nella natura dove il tempo sembra trasformarsi in magia. Uno scenario versatile adatto per ogni tipo di evento, dalle grandi cerimonie, agli eventi aziendali o più mondani, fino ad arrivare al pranzo di ogni giorno, con uno spazio speciale per permettere ad ogni cliente di portare a casa propria un pezzetto dell’esperienza vissuta, attraverso l’acquisto dei prodotti della Tenuta.

“Alla Bramasole non si viene semplicemente a mangiare o a fare un evento, si viene a vivere un’esperienza unica che solo la vera riscoperta della natura può dare.”

L’infinito spazio verde e l’ampio salone della Tenuta sono lo scenario perfetto per ogni cerimonia, dai matrimoni più romantici a tutte le ricorrenze speciali, che diventeranno momenti unici ed indimenticabili anche grazie all’armonia perfetta degli ambienti esterni con l’architettura moderna e scenografica della Tenuta. Il tutto reso ancora più speciale dalla cucina che offre al cliente un’esperienza gastronomica naturale e genuina grazie ai prodotti a km zero.

Alla Tenuta Bramasole la natura è protagonista indiscussa, insieme agli animali! È presente infatti un percorso che permette agli ospiti, grandi e piccoli, di conoscere da vicino gli animali presenti, oltre a visitare l’esposizione degli antichi strumenti del lavoro contadino. Questo spazio è aperto, durante la settimana, alle scuole di ogni ordine e grado.

Da lunedì 1° febbraio la Tenuta ha aperto le sue porte agli ospiti, che posso così scoprire i sapori genuini, immersi in un paradiso verde. Tenuta Bramasole è aperta tutti i giorni per colazione, pranzo, merenda e aperitivo, offrendo inoltre anche un servizio delivery.

Per prenotazioni e info contattare: 327 8621035 o https://www.tenutabramasole.com/home

