StraMagenta ad aprile

Dopo le accese polemiche delle scorse settimane, la StraMagenta 2021 viene ufficialmente riprogrammata per domenica 11 aprile.

Dopo le accese polemiche delle scorse settimane, la StraMagenta 2021 viene ufficialmente riprogrammata per domenica 11 aprile. La competizione podistica da 10 chilometri, diventata una tradizione del calendario eventi sportivi della città di Magenta, organizzato dalla New Run Team, in collaborazione con Fidal Comitato regionale Lombardia, prevede un rigido protocollo anti-Covid, sul quale l’Amministrazione rassicura: non sarà messo a disposizione degli atleti nessun ambiente scolastico e non è previsto l'utilizzo di palestre, spogliatoi o docce. “In queste settimane abbiamo lavorato per dare respiro ad un settore duramente colpito da questa emergenza – ha detto il sindaco Chiara Calati – La StraMagenta negli anni è diventato un appuntamento di prestigio a livello nazionale e di grande valore, non si tratta solo di un appuntamento sportivo ma di un evento che caratterizza sempre più la città e per questo, visti i protocolli di sicurezza adottati dagli organizzatori a tutela della salute di tutti, abbiamo dato il via libera alla gara”. A tutti i partecipanti verrà misurata la temperatura corporea al momento della consegna della pettorina di gara. Per evitare assembramenti, inoltre, sono previste partenze differenziate per top runner maschili e femminili e resto dei corridori; ogni gruppo sarà, inoltre, diviso in due batterie, che prenderanno il via a 5 minuti di distanza l’una dall’altra.

