L'hanno chiamata 'Un futuro per Sofia', già proprio il nome della sua bimba, la piccola che oggi, purtroppo, si troverà a crescere senza più il suo papà, volato via per sempre dopo un terribile incidente stradale, mentre era impegnato con altri volontari in una staffetta dell'Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali). Ma i ricordi (tanti, tantissimi), quelli continueranno a vivere nella testa nei cuori delle numerose persone che gli hanno voluto bene e che sono sicuri, anche da lassù, li guiderà e stara loro vicino. E, allora, ecco che gli amici di Federico Tonin hanno lanciato una raccolta fondi per sostenere la sua famiglia e per regalare un futuro splendente, appunto, a Sofia. Una maratona di solidarietà, attiva fino al 10 marzo prossimo ed alla quale chiunque potrà partecipare (Conto Corrente intestato alla Parrocchia Sant'Eusebio di Arconate IBAN IT510 0103032420000000098405 Causale 'Un futuro per Sofia'). "Dimostriamo ancora una volta di essere una vera comunità e facciamo la nostra parte - ha scritto l'assessore Francesco Colombo -Per faravere la nostra concreta vicinanza alla famiglia e per stringerli in un abbraccio ideale in questo momento di dolore. Facciamo la nostra parte".

