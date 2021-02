San Valentino in lockdown

Una festa degli innamorati di sicuro diversa da quella degli altri anni, questa in arrivo. Come festeggiarla, allora, stando in casa? Ecco qualche idea e consiglio.

La pandemia ci ha costretto in qualche modo a rivedere i piani, e anche il nostro modo di intendere la coppia. A causa di preoccupazioni, stress e ansia, le persone si sono dedicate meno alla vita amorosa: una recente indagine pubblicata sul magazine britannico Telegraph svela che nel 2020 ben il 25% della popolazione inglese compresa tra i 18 e i 35 anni, ha ammesso di aver sperimentato un calo di libido, e addirittura il 47% ha confessato di non aver avuto rapporti intimi con il proprio partner. Adesso che si avvicina San Valentino, il patrono degli innamorati, abbiamo tutti l'occasione di passare un po' di tempo di qualità con l'anima gemella. Sebbene in lockdown, quali possono essere, secondo gli esperti, le migliori attività per riaccendere il fuoco della passione?

Ve ne suggeriamo 5 di attività, quelle più consigliate per accendere la passione tra le mura domestiche. Buon festeggiamento!

Esperienza cinematografica a casa

Cinema chiusi? No problem. Rilassatevi, mettetevi comodi e guardate un bel film romantico in streaming. Un consiglio? 'Malcom & Marie', un film sulla coppia e per la coppia, già in tendenza su Netflix. Da vedere.

Partecipare a una sessione di Wine Tasting

La degustazione virtuale di vino, soprattutto il rosso, migliora la circolazione sanguigna e aumenta la libido, allentando i freni inibitori. Ottima per preparare il dopo cena...

Preparare un cocktail romantico assieme al partner

Un valido esempio può essere Le Thè en Rouge, cocktail ispirato dalla melodia immortale di Edith Piaf, “La vie en rose” e ideato da Fabio Camboni, bar manager del Kasa Incanto Cocktailbar di Gaeta, in provincia di Latina. Vi bastano 30ml di Cognac alle albicocche, 80ml di Champagne Perrier-Jouet, 40 ml Darjeeling first flush tea, e 15ml di Sciroppo di ibisco e rosa. Servire il drink con del caviale, inoltre, aumenta senza dubbio la passione!

Pianificare il prossimo viaggio 'post' pandemia

Iniziare a fantasticare sulla prossima meta internazionale aiuta l’intimità di coppia e rafforza la complicità oltre a infondere speranza.

Spazio ai massaggi

Semplici da replicare, aiutano a rilassare i muscoli, abbassano i livelli di cortisolo e migliorano il buon umore. Un toccasana per le coppie sempre stressate.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro